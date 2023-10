Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erneut ein Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus

Pirmasens (ots)

Nachdem bereits gestern über die Aufbrüche mehrerer Kellerverschläge in zwei Mehrfamilienhäusern berichtet wurde, wurde ein weiterer Einbruch, in diesem Falle in der Sonnenstraße 7, gemeldet. Hier brach ein unbekannter Täter zwischen Sonntag und Dienstag die Vorhängeschlösser von drei Kellerverschlägen auf. Nach derzeitigem Stand wurde auch hier nichts entwendet, was aber dem Umstand geschuldet sein dürfte, dass man nichts verwertbares gefunden hat. So entstand nur ein geringer Sachschaden. Ein Brecheisen wurde zurückgelassen. Zutritt war im Tatzeitraum für jedermann möglich.

Die Polizei bittet nochmals darum, die Zugangsmöglichkeiten zu Mehrfamilienhäusern verschlossen zu halten. Man muss es Einbrechern nicht leichter als notwendig machen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

