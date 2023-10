Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Rodalber Straße - Zeugen gesucht

Rodalben (ots)

Der Polizei wurde um 15:20 Uhr eine Unfallflucht gemeldet. Ein bereits beschädigter Audi Q3 hatte in Höhe der Hauptstraße 235 zwei weitere Pkw touchiert, bemerkte dies wohl nicht und fuhr weiter. Da die beiden Pkw nur Plastikabrieb am Lack aufwiesen, ist glücklicherweise kein Schaden entstanden. Der Audi konnte in Höhe Hauptstraße 135 kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass die Schäden und abstehenden Teile an dem Audi des 79-jährigen Fahrers von einer unmittelbar vorangegangen Unfallflucht stammen. Der Mann befuhr hierbei die Rodalber Straße aus Richtung Pirmasens kommend und versuchte, in Höhe der Hausnummer 190 in den Kreisverkehr einzufahren. Hierbei muss er von der Fahrbahn abgekommen sein und hat ein auf dem Grünstreifen stehendes Verkehrszeichen umgefahren. Der Sach-schaden an dem Audi wird auf circa 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen dieses Unfalls am Kreisel. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

