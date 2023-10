Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wasserverschmutzung durch weggeschüttetes Öl oder Diesel

Battweiler (ots)

Am Montag fiel bei Messungen des Abwassers in der Kläranlage Battweiler auf, dass im Bereich Battweiler vermutlich zwei Tage zuvor, also um Samstag, circa 10 Liter Öl- oder Dieselgemisch mit Kaltreiniger in das Abwasser gelangt sein müssen. Das ölverseuchte Wasser wurde abgesaugt. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es im benachbarten Ansbach zu Umweltschäden kommen kann. Aktuelle Messungen waren im grünen Bereich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

