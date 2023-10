Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Taschendiebin bestiehlt Outlet-Kundin

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.10.2023, 17:00 Uhr - 17:15 Uhr

Ort: Zweibrücken, Londoner Bogen. SV: Eine 68-jährige Frau wurde Opfer einer Taschendiebin, als sie sich in einem Store des Fashion-Outlets aufhielt. Eine unbekannte Frau, ca. 45 Jahre alt, ca. 165 cm groß kräftige Statur, kurze, braune, glatte Haare, osteuropäische Erscheinung, drängte sich an einem Kleiderständer dicht an die Geschädigte heran, sah vorgeblich nach der Ware am Kleiderständer, klapperte auffällig mit einem Kleiderbügel und entwendete in der Zwischenzeit aus der von der Geschädigten in der Armbeuge getragenen Handtasche deren Geldbörse mit einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag und zahlreichen persönlichen Dokumenten.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) warnt dringend vor Taschendieben, die sehr häufig ohne erkennbaren Grund in einem Geschäft die Nähe einkaufender, teilweise abgelenkter Frauen suchen, diese vorgeblich unabsichtlich anrempeln, wodurch sie erreichen, dass ihr Griff in die Tasche des Opfers unbemerkt bleibt. Dies passiert häufig auch in Discountern. Nach dem Anrempeln und dem blitzschnellen Zugreifen haben sie nichts Eiligeres zu tun als das Weite zu suchen, während sie sich bei der Annäherung an ihr Opfer Zeit ließen. Die beschriebene Tatbegehungsweise (engen Kontakt herstellen, anrempeln, zugreifen) wird häufig angewandt. Nach einem Anrempeln sollte man sofort seine mitgeführte Tasche überprüfen und auf den flüchtenden Taschendieb bzw. die flüchtende Taschendiebin aufmerksam machen. Von einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Dieb/der Diebin wird abgeraten. |pizw

