Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Zwei Diebstähle in Einkaufsmärkten

Zweibrücken (ots)

Zeit: 16.10.2023, 11:20 Uhr - 11:25 Uhr (Tat 1) und 11:50 - 11:55 Uhr (Tat 2) Ort:, Zweibrücken, Quebecstraße (Tat 1) und Hauptstraße (Tat 2) SV: Zwei Seniorinnen (Tat 1: über 70 Jahre / Tat 2: über 80 Jahre) wurden Opfer von Diebstählen, als sie sich in Zweibrücker Einkaufsmärkten aufhielten. In beiden Fällen hatten die Geschädigten ihre Handtaschen an ihren Einkaufswagen bzw. Rollator gehängt, wo sie von einem unbekannten Dieb in einem unbeobachteten Moment geöffnet und daraus die Geldbörsen gestohlen wurden. In beiden Fällen wurden niedrige dreistellige Eurobeträge und persönliche Dokumente (Ausweise, EC-Karten etc.) der Frauen entwendet. Die Polizei rät dringend davon ab, Geldbörsen an mitgeführte Einkaufswagen oder Rollatoren zu hängen, wo sie frei zugänglich sind und von geschickt agierenden Dieben blitzschnell geöffnet werden können.

In den beiden Diebstahlsfällen bitte die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) um Täterhinweise. Ein Tatzusammenhang ist wahrscheinlich. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell