Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallfluchten auf der BAB 8 und in der Zeppelinstraße

Pirmasens (ots)

Am Montag, um 06:00 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn in Richtung Zweibrücken den einspurigen Baustellenbereich vor der Ausfahrt Walshausen. Offensichtlich kam es zur Kollision mit zwei Absperrbaken, die auf die Fahrbahn geschleudert wurden. Der Verursacher fuhr einfach weiter und nahm damit in Kauf, dass nachfolgende Verkehrsteilnehmer durch die auf der Fahrbahn liegenden Absperrbaken gefährdet oder geschädigt werden. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer beschädigte sich einen Reifen, da er den Hindernissen im Baustellenbereich nicht mehr ausweichen konnte. Die angerichteten Schäden an den Baken und dem Reifen werden auf jeweils 200 Euro geschätzt.

Am Montag, zwischen 10:30 und 10:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer wohl beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz unterhalb des Medi-Centers geparkten Suzuki Jimny. Der Schaden im linken Heckbereich wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell