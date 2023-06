LPI-EF: In Schule eingebrochen

Landkreis Sömmerda (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstählen in Sömmerda und Kindelbrück. Am 18.06.2023 wurde am Stadtring in Sömmerda ein blaues E-Bike der Marke "Cube" vom Typ "Hybrid" im Wert von über 2.000 Euro gestohlen. Das Fahrrad war hinter einem Wohnblock an einem Fahrradständer mit einem Schloss gesichert. Auch in Kindelbrück schlugen Unbekannte zu und stahlen im Tatzeitraum vom 17.06.2023 ...

