Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Fahrraddiebstählen gesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstählen in Sömmerda und Kindelbrück. Am 18.06.2023 wurde am Stadtring in Sömmerda ein blaues E-Bike der Marke "Cube" vom Typ "Hybrid" im Wert von über 2.000 Euro gestohlen. Das Fahrrad war hinter einem Wohnblock an einem Fahrradständer mit einem Schloss gesichert. Auch in Kindelbrück schlugen Unbekannte zu und stahlen im Tatzeitraum vom 17.06.2023 auf den 18.06.2023 zwei Fahrräder. Diese waren auf einem Grundstück in der Parkstraße an einem Trampolin angeschlossen. Bei den Rädern handelte es sich um ein lilafarbenes Damenfahrrad der Marke "Haibike" und ein blaues Herrenfahrrad der Marke "Ghost" im Gesamtwert von etwa 1.100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-155) unter Angabe der Aktenzeichen 0158667 bzw. 0157478 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell