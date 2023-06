Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frau bei Streit unter Gartennachbarn schwer verletzt

Sömmerda (ots)

Am Sonntag wurde eine Frau in Sömmerda bei einem Streit unter Gartennachbarn schwer verletzt. Gegen 17:30 Uhr waren zwei Kleingärtner in Streit geraten. Als der jüngere der beiden den älteren gerade schlagen wollte, ging ein weiterer Nachbar dazwischen. Dabei wurde er allerdings geschlagen und leicht im Gesicht verletzt. Als die Lebensgefährtin des Täters anschließend ihren Mann wegziehen wollte, stürzten beide. Dabei verletzte sich die Frau schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. (DS)

