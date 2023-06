Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Pizzeria

Erfurt (ots)

Einbrecher suchten in der Nacht zu Montag eine Pizzeria im Erfurter Süden heim. Mit Gewalt verschafften sich die Täter kurz nach 02:00 Uhr Zutritt in die Lokalität. Anschließend durchwühlten sie auf der Suche nach Beute sämtliche Schränke. Dabei stahlen sie Wechselgeld in dreistelliger Höhe und eine unbekannte Menge Bargeld aus einem Spielautomaten. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensuche an den Tatort und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

