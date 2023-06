Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flaschenwurf auf Auto

Erfurt (ots)

Einen schlechten Scherz erlaubte sich ein Unbekannter am Freitagabend im Erfurter Norden. Gegen 21:00 Uhr hielt sich der Täter mit drei oder vier weiteren Personen auf einer Brücke im Bereich der Straße der Nationen auf. Als ein 48-jähriger BMW-Fahrer die Brücke passierte, warf der Täter eine Flasche auf das fahrende Auto und beschädigte dabei die Motorhaube. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Allerdings entstand an dem BMW ein Schaden von etwa 200 Euro. Die Personengruppe entfernte sich anschließend unerkannt in Richtung Hanoier Straße. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell