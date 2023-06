Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger in Erfurt unterwegs

Erfurt (ots)

In der Erfurter Krämpfervorstadt kam es am Wochenende zu vermehrten Einbrüchen in die Keller von Mehrfamilienhäusern. Hierbei betraten die Täter schadensfrei das jeweilige Gebäude und entwendeten verschieden Wertgegenstände aus den Kellern der Anwohner.Die Höhe des Beuteguts belief sich auf über 2.000,00 EUR. An den betroffenen Kellern wurde zusätzlich Sachschaden verursacht. In die Gebäude gelangten die Täter höchstwahrscheinlich über offene Tore der Tiefgarage. Seiten der Polizei ergeht der Hinweis darauf zu Achten, dass die Tiefgaragentor vor Weiterfahrt vollständig geschlossen sind, um ein Eindringen unberechtigter Personen zu verhindern. (FH)

