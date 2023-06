LPI-EF: Unbekannte steckten Kleidercontainer in Brand - Erfurt, 25.06.2023

Buttstädt (ots) - In Buttstädt versuchte am Donnerstag (22.06.2023) ein unbekannter Täter eine 68-Jährige zu betrügen. Er gab vor ihr beim Verkauf ihrer Brockhaus-Lexika-Sammlung zu helfen. Hierfür wurde ihr in einem persönlichen Gespräch ein Vertrag aufgedrängt, welcher unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würde. So forderte der unbekannte Täter alleine 10000 Euro für einen Gutachter, 2000 Euro für einen Fotografen und eine Anfahrtspauschale von 1 Euro ...

mehr