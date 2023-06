Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Autofahrer versucht zu fliehen - Erfurt, 23.06.2023

Erfurt (ots)

Am Morgen des 23.06.2023 beobachteten Polizeibeamte des Inspektionsdienst Nord eine Verkehrsordnungswidrigkeit und beabsichtigten folglich den Fahrer eines Klein-Lkw einer Kontrolle zu unterziehen. Noch während der Nachfahrt wurden die Beamten Zeugen eines Verkehrsunfalls, als der Klein-Lkw einen am Straßenrand geparkten Pkw streifte und Sachschaden verursachte. Kurz darauf stellte der Fahrer des Lkw sein Fahrzeug ab und setzte zu Fuß seinen Weg fort. Nur durch die sofortige Nacheile konnte der Flüchtige angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass der 29-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, was eine Blutentnahme auf der Dienststelle notwendig machte. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (CF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell