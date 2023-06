Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Fahrzeugführer verursacht hohen Sachschaden

Erfurt (ots)

Am Samstag den 23.06.2023, um 19:30 Uhr befuhr ein 39 Jahre alter Pkw-Fahrer die Alfred-Hess-Straße und wollte in der weiteren Folge in die Espachstraße einbiegen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw am Straßenrand. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Pkw-Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,56 Promille gemessen. Der verursachte Sachschaden an beiden Fahrzeugen belief sich auf ca. 13.000 EUR. Verletzte gab es bei dem Unfall glücklicherweise keine. Den 39-jährigen Fahrer erwartete im Anschluss die Blutentnahme und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (FH)

