Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schulmauer mit Graffiti beschmiert

Erfurt (ots)

Wie der Polizei am Montagmittag mitgeteilt wurde, beschmierten unbekannte Täter bereits am Wochenende eine Mauer an einer Schule in der Erfurter Löbervorstadt. Auf einer Länge von knapp 9 Meter brachten sie mit roter Sprühfarbe einen Schriftzug auf. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 100 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. (DS)

