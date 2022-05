Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Gast

Erfurt (ots)

Am Montag suchte ein ungebetener Gast ein Restaurant in der Erfurter Altstadt auf. Zwischen Mitternacht und 09:00 Uhr zerstörte eine unbekannte Person eine Fensterscheibe und begab sich in den Gastraum. Dort stahl der Dieb mehrere Kisten Kräuterlikör im Wert von 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei kam vor Ort zum Einsatz und sicherte zahlreiche Spuren. (JN)

