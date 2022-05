Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Endstation Flussbett

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Fahrt eines 41-jährigen Mannes endete gestern Abend in einem Flussbett. Eine Polizeistreife wollte den Ford-Fahrer in Rastenberg kontrollieren. Der Mann gab allerdings Vollgas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Kurz darauf kam er von der Straße ab, überfuhr eine Wiese und landete in einem Fluss. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Warum der 41-Jährige flüchtete ist unklar. Weder stand er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, noch gab es Beanstandungen bezüglich seiner Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens erstattet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell