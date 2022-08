LPI-EF: Gelegenheit macht Diebe

Sömmerda (ots) - Eine 79-jährige Frau verletzte sich Freitagnachmittag bei einem Unfall in Sömmerda. Die Dame wollte in das Auto einer 55-Jährigen einsteigen. Die hilfsbereite Frau wollte ihrer 79-jährigen Beifahrerin helfen, vergaß allerdings, dass noch der Gang eingelegt war. Als sie ausstieg, geriet ihr Citroen ins Rollen und klemmte die 79-Jährige zwischen Tür und Hauswand ein. Dabei stürzte die Dame und verletzte sich, so dass sie in ein Krankenhaus gebracht ...

