Am Sonntag machten Dieb bei Laupheim Beute.

Ein Audi parkte in den Nachtstunden im Köhlweg. Der Eigentümer hatte wohl vergessen, sein Auto abzuschließen. Das nutzten zwei Unbekannte aus. Die Männer wurden von einer Zeugin kurz vor 1 Uhr beobachtet, wie sie sich an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht hatten. Als sie die Geräusche wahrgenommen hatte und vor die Tür trat, ergriffen die beiden Unbekannten zu Fuß die Flucht in Richtung der Straße Im Espan. Zuvor hatten sie eine Bankkarte in der Mittelkonsole entdeckt und mitgenommen. Wie die Zeugin berichtet, waren die Männer mit dunklen Jogginghosen bekleidet. Einer trug eine dunkle Baseball-Mütze.

Ein weiterer Fall ereignete sich am Sonntagfrüh im Pfarrer-Leube-Weg. Aus einem unverschlossenen Auto nahm ein Unbekannter kurz nach 6 Uhr Bargeld und mehrere Kreditkarten mit. Die Polizei Laupheim sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Dazu gehört auch die Auswertung der Bilder einer Überwachungskamera. Denn der Dieb wurde gefilmt. Die Tat soll von einem ca. 25 Jahre alten Mann begangen worden sein. Der Mann mit südländischer Erscheinung trug eine dunkle Jogginghose und eine dunkle Basecap.

In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei Laupheim und nimmt Hinweise unter der Tel. 07392/96300 entgegen.

Hinweis der Polizei: Vergewissern Sie sich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, ob Sie ihr Fahrzeug sicher verschlossen haben. Wichtige Gegenstände und Wertsachen sollten grundsätzlich nie im Auto zurück gelassen werden. Tüten, Taschen und Pakete, die von außen innerhalb von Fahrzeugen ersichtlich sind, locken zudem Diebe an und sollten wenn, dann vor Blicken geschützt im Kofferraum gelagert werden.

