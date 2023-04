Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei Grundschulen von Einbrechern heimgesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 18.04.23; 19.30 Uhr - 19.04.23; 07.00 Uhr Und 19.04.23; 20.00 Uhr - 20.04.23; 07.00 Uhr

Unbekannte entwenden Wertgegenstände, Bargeld und verursachen erheblichen Schaden

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in eine Schule in der Bürgerstraße ein, in der Folgenacht in eine Schule in Lehndorf.

Im Fall der tatbetroffenen Schule in der Bürgerstraße erlangte man durch Gewalteinwirkung von außen Zugang zum Gebäude. Innerhalb wurden im weiteren Verlauf mehrere Türen aufgebrochen, Räume durchsucht und Schränke durchwühlt. Neben diversen verursachten Beschädigungen erlangten der oder die Täter Wertgegenstände und Bargeld in vierstelliger Höhe.

Am Donnerstagmorgen stellten Mitarbeiter einer Schule am Saarplatz ebenfalls fest, dass in den Nachtstunden eingebrochen wurde. Die alarmierte Polizei stellte vor Ort fest, dass Unbekannte gewaltsam ins Gebäude gelangten, innerhalb der Schule weitere Türen aufbrachen, um dort Räume und darin befindliches Mobiliar nach Wertgegenständen zu durchsuchen.

In beiden Fällen flohen der oder die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Durch die Art der Vorgehensweise wurden nicht unerhebliche Schäden verursacht.

Durch die Kriminalpolizei Braunschweig wurden die Tatorte aufgenommen, Spuren gesichert und Strafanzeigen gefertigt.

Personen, die in den jeweiligen Nächten im Bereich der Bürgerstraße oder am Saarplatz Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531/476-2516 zu melden.

