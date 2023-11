Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Am Montag gegen 16.53 Uhr hat sich auf dem Radweg der Bernd-Rosemeyer-Str. in Höhe des Fahrradparkhauses am Bahnhof ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern ereignet. Dabei ist eine bislang unbekannte 60-70-jährige Radfahrerin, einem 13-Jährigen, seitlich in das Fahrrad gefahren. Nachdem die ältere Dame sich vergewissert hat, dass dem Kind nichts geschehen ist, hat sie sich wieder auf ihr Pedelec gesetzt und ist weggefahren. Sie hat jedoch keinerlei Kontaktdaten hinterlassen. Durch den Unfall ist am Fahrrad des Kindes ein Schaden entstanden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell