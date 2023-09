Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht Obi-Markt St. Ingbert - Suche nach Verkehrsunfallbeteiligtem

St. Ingbert (ots)

Am 25.09.2023 kam es gegen 14:38 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Oststraße und dem Parkplatz am Obi Markt in 66386 St. Ingbert. Ein Unfallzeuge konnte beobachten, wie ein Smart, welcher an der dortigen Ampel nach links abbog und ein schwarzer Ford Fiesta, welcher nach rechts abbog, kollidierten. Der Smart hielt zunächst an der Unfallörtlichkeit. Der schwarze Ford setzte seine Fahrt ungehindert fort. Mithilfe des aufmerksamen Unfallzeugen konnte der schwarze Ford ermittelt werden. Bislang ist unbekannt, bei wem es sich um den mitverunfallten Smart gehandelt hatte. Dieser wird gebeten sich bei der Polizei St. Ingbert zu melden.

Falls weitere Zeugen den Unfall beobachten konnten, werden diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (Tel: 06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell