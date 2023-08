BPOLD-B: Falsche Dokumente zur unerlaubten Einreise genutzt

Frankfurt (Oder) (ots) - Von Freitagmorgen bis Montagmorgen deckten Einsatzkräfte auf der BAB 12, am Bahnhof Briesen und an der Frankfurter Stadtbrücke die unerlaubte Einreise von insgesamt 62 Personen auf. Zwei mutmaßliche Schleuser konnten festgenommen werden. Am Freitag kurz vor 15 Uhr kontrollierten ...

mehr