Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrer durch Verkehrsunfall verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Nordhäuser Weg, Donnerstag, 03.08.2023, 15.30 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Radfahrer befährt falsche Straßenseite.

Am Donnerstag kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Nordhäuser Weg / In der Fluth in Northeim, bei dem sich ein Radfahrer leicht verletzte.

Eine 62-jährige Northeimerin befuhr mit einem Pkw Seat den Nordhäuser Weg in Richtung "In der Fluth". An der Einmündung wollte sie nach rechts in die Straße "In der Fluth" einbiegen und übersah dabei einen von rechts kommenden 56-jährigen Rennradfahrer (ohne Helm), welcher den Radweg auf der falschen Seite nutzte.

Der Radfahrer aus Katlenburg-Lindau wurde durch den Sturz leicht verletzt und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall entstand an den beiden Fahrzeugen ein geschätzter Gesamtschaden von 4.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell