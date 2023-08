POL-NOM: Zwei Personen durch Unfall verletzt

Northeim (ots) - Northeim, Neustadt, Donnerstag, 03.08.2023, 23.25 Uhr NORTHEIM (Wol) - Täter kann unerkannt flüchten. Durch einen Zeugen wurde am Donnerstag um 23.25 Uhr ein Einbruch in einen Friseursalon in der Straße "Neustadt" in Northeim gemeldet. Sofort eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizei Northeim konnten den dunkel gekleideten Täter weder im Gebäude noch im Nahbereich feststellen. Dieser hatte sich vermutlich in unbekannte Richtung entfernt, als ...

