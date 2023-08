Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Friseursalon

Northeim (ots)

Northeim, Neustadt, Donnerstag, 03.08.2023, 23.25 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Täter kann unerkannt flüchten.

Durch einen Zeugen wurde am Donnerstag um 23.25 Uhr ein Einbruch in einen Friseursalon in der Straße "Neustadt" in Northeim gemeldet.

Sofort eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizei Northeim konnten den dunkel gekleideten Täter weder im Gebäude noch im Nahbereich feststellen. Dieser hatte sich vermutlich in unbekannte Richtung entfernt, als der 49-jährige Zeuge die Polizei informierte.

Der Täter hebelte ein Fenster auf. Zudem konnte er im Inneren eine Geldkassette gewaltsam öffnen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 350 Euro.

Außerdem konnte der Täter ca. 100 Euro entwenden.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell