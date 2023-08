Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR, (go), KREUZSTRASSE, Donnerstag, der 03.08.2023, 18:10 Uhr Ein 75 jähriger LKW Fahrer aus Rosdorf touchiert im Vorbeifahren den, am Straßenrand stehenden, PKW einer Frau aus Uslar. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

