Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Polizei geht Hinweis auf bevorstehenden Suizid nach

Wuppertal (ots)

Am 07.11.2023, gegen 00:10 Uhr, haben Spezialkräfte der Polizei einen Mann in der Waldstraße sicher in Gewahrsam nehmen können. Gegen 22:00 Uhr meldete ein Mitteiler sich bei der Polizei, dass sich ein Mann (44) möglicherweise mit suizidalen Absichten in seiner Wohnung aufhält. Die Beamten evakuierten daraufhin zunächst das Mehrparteienhaus und in der Folge die beiden Nachbarhäuser, da der Gebrauch eines Brandbeschleunigers nicht ausgeschlossen werden konnte. Kurz nach 00:00 Uhr nahmen Beamte der Polizei Kontakt zu dem Mann auf und überzeugten ihn aus dem Haus heraus zu kommen. Da der 44-Jährige sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hat, wurde er in ärztliche Obhut übergeben. Kurz nach 01:00 Uhr konnten die Bewohner nach Freigabe durch die Feuerwehr wieder in die Häuser zurückkehren. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell