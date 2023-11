Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei Festnahmen nach Einbruch in Wuppertal-Elberfeld - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Donnerstag (02.11.2023) kam es gegen 09:35 Uhr zu einem Tageswohneinbruch in der Straße Im Lehmbruch. Drei Unbekannte drangen gewaltsam über die Terrassentür in das Wohnhaus ein. Überwachungskameras filmten die Eindringlinge und übermittelten die Daten an das Mobiltelefon des Eigentümers, der unmittelbar die Polizei verständigte. Die Einbrecher entwendeten mehrere Gegenstände und verließen das Haus. Fahndungsmaßnahmen wurden sofort eingeleitet. Auch ein Hubscharuber suchte nach den flüchtigen Personen. Eingesetzte Polizeibeamte trafen drei Männer (28, 34 und 45), auf die die Personenbeschreibung zutraf, an. Zuvor entwendete Gegenstände konnten bei ihnen aufgefunden werden. Die Polizei nahm die tatverdächtigen Männer vorläufig fest. Am Freitag (03.11.2023) wurden sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Unterbringung in der Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell