Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandfall in Erfurter Mehrfamilienhaus

Erfurt (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 04:30 Uhr im Erfurter Ortsteil Marbach zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Aus noch ungeklärter Ursache war eine Matratze im zweiten Obergeschoss in Brand geraten. Ein 34-jähriger Anwohner, der die brennende Matratze aus dem Fenster warf, wurde bei dem Löschversuch leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Brand wurden die Holzveranda und die Fassade des Hauses beschädigt. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell