Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Ostholstein

Halloween - friedliche und böse Geister unterwegs

Lübeck (ots)

Während sich die größeren Menschen am gestrigen 31. Oktober (Dienstag) anlässlich des Reformationstages über einen freien Arbeitstag freuten, wurden zum Abend hin die kleinen Geister, Hexen und Monster aktiv. Sie zogen anlässlich des Halloweenfestes durch die Straßen und erfreuten so die Nachbarschaft. Aber nicht alle waren dabei friedlich. Es kam zu Sachbeschädigungen und auch einer Auseinandersetzung.

Gemeldet wurde der Polizei in Lübeck gegen 19:15 Uhr, dass auf einer Etage des Parkhauses Aalhof im Hüxterdamm eine lautstarke Halloweenparty stattfinden würde. Die Beamten überprüften das Parkhaus, konnten aber niemanden feststellen und rückten wieder ab. Ebenso keine Feststellungen hatten Beamte des 2. Polizeireviers in Lübeck, als sie den Schulhof der Gotthard-Kühl-Schule in der Lortzingstraße überprüften. Kinder sollten dort Böller gezündet haben. Kinder waren da, aber keine Böller.

Der nächste Einsatz führte die gleiche Streifenwagenbesatzung in den Warnowweg. Mindestens zwei dunkel gekleidete, offensichtlich Jugendliche hatten Eier gegen Wand und Fenster eines Endreihenhauses geworfen. Die 45- und 47-jährigen Eheleute verständigten die Polizei, auch, weil die Jugendlichen einen Böller unter das Auto der 45-Jährigen Frau geworfen haben sollen. Im Nahbereich konnten drei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren angetroffen und an die Eltern übergeben werden.

In der Fußgängerzone kam es kurz vor 21:00 Uhr zu einem Einsatz, weil dort ebenfalls Böller gezündet worden sein sollen. Die Streifenwagenbesatzung des 1. Polizeireviers konnte weder Verantwortliche, noch Beschädigungen ausfindig machen. In der Knud-Rasmussen-Straße nahmen Beamte eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Unbekannte Täter hatten den Hauseingang eines Mehrfamilienhauses und Bereiche davor jeweils großflächig mit Motorenöl beschmiert.

Im Mohnsteg alarmierten eine 55-Jährige und ihr 60-jähriger Ehemann die Polizei, weil zwei dunkel gekleidete vermutlich Jugendliche Steine gegen zwei Fenster warfen und diese dadurch beschädigten. Eine Anzeige wurde aufgenommen, die Täter konnten nicht mehr ergriffen werden. Die Steine wurden als Tatmittel sichergestellt.

Es geht nach Bad Schwartau: Gegen 19:00 Uhr traten mehrere vermummte Jugendliche an die Haustür eines Wohnhauses der Straße Am Moor. Sie zeigten sich unflätig und warfen im Zuge eines Wortgefechts eine Zitrusfrucht gegen die Haustür. Während die Gruppe flüchtete, nahm der 44-Jährige Bewohner die Verfolgung auf und konnte einen der Jungs festhalten. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung, zu der sich ein weiterer Jugendlicher gesellte. Die beiden wurden im Anschluss durch die Polizei an ihre Eltern übergeben. Im Eutiner Ring warfen gegen 21:10 Uhr Mitfahrer aus einem fahrenden BMW Eier auf Passanten. Getroffen wurde niemand. Auch der BMW war weg.

Bei all dem unschönen Verhalten, welches sich im Vergleich zu den Vorjahren doch in Grenzen hielt, gibt es aber auch eine gute Nachricht. Ein Halloween-Laternenumzug in Stockelsdorf verlief friedlich. Bunt und gruselig verkleidete Kinder und Eltern zogen von 18:00 Uhr bis kurz nach 19:00 Uhr durch die Straßen. Die Polizei begleitete den Umzug.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell