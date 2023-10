Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Aktualisierung: Reifen an Autos zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (29.10.2023) wurden in der Travelmannstraße an insgesamt elf Fahrzeugen Reifen zerstochen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder der tatausführenden Person geben können.

Am Sonntagabend stellte eine 56-jährige Lübeckerin gegen 17:00 Uhr ihren Fiat Panda am rechten Fahrbandrand der Travelmannstraße ab. Als sie heute Morgen gegen 7:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kehrte, stellte sie fest, dass der hintere rechte Reifen platt war. So erging es auch zehn weiteren Fahrzeuginhabern. An insgesamt elf Autos, die rechtsseitig in Richtung Falkenstraße geparkt waren, wurde jeweils ein Reifen zerstochen. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand.

Etwa um 18:00 Uhr des gestrigen Abends nahm die Tochter der 56-Jährigen zwar ein Zischen wahr, als sie nach Hause kam, konnte dies aber nicht zuordnen und auch keine Person in der Nähe ausfindig machen. Vor diesem Hintergrund geht die Polizei von einem Tatzeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr des Sonntagabends aus.

Bereits am Sonntag, dem 8. Oktober, war es in der Dorotheenstraße zu gleich gelagerten Taten gekommen. Damals wurden insgesamt 16 Fahrzeugreifen beschädigt. Ein Täter konnte beim Flüchten grob erkannt werden. Es handelte sich dabei um einen athletisch, sportlichen Mann, der mit 1,90 bis 1,95 Meter als auffällig groß und schlank, sowie mit auffällig langen Beinen beschrieben wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass hier derselbe Täter am Werk gewesen ist.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, Angaben zum Täter oder sonst zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Hüxtertor in Verbindung zu setzen. Zu erreichen sind die Beamten unter der Rufnummer 0451 - 131 6445 oder per Email über luebeck.pst-hx@polizei.landsh.de

@Medienvertreter: Die vorherige Meldung von 11:58 Uhr in diesem Fall ist somit ungültig und wurde aus dem Portal entfernt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell