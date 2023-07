POL-HX: Grundstücksmauer in Bad Driburg angefahren und geflüchtet

Willebadessen (ots) - Am Montag Nachmittag führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Höxter eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L 828 in Höhe Willebadessen (Gut Wertheim) durch. Hierbei wurde ein 52-Jähriger aus dem Kreis Lippe gemessen, der mit seinem Audi mit 176 km/h (nach Abzug von 6 km/h Toleranz 170 km/h vorwerfbar) in Richtung Scherfede unterwegs war. Erlaubt sind in dem Bereich 100 km/h. Dem ...

mehr