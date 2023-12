Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Unter Alkoholeinfluss mit E-Scooter unterwegs

Am Freitag, den 8. Dezember 2023, gegen 03.25 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Friesoyther mit einem E-Scooter die Europastraße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,01 Promille. Zudem bestand für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Gegen den 32-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 07. Dezember 2023, gegen 09.00 Uhr befuhr ein 30-jähriger aus Cloppenburg mit seinem PKW die Glaßdorfer Straße in Richtung Thüle und wollte nach links in den Garreler Weg abbiegen. Ein 35-jähriger Friesoyther, der sich mit seinem PKW dahinter befand, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Wagen des 30-Jährigen auf. Der Friesoyther erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, den 06. Dezember 2023, gegen 23.00 Uhr und Donnerstag, den 07. Dezember 2023, um 13.00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem PKW gegen einen Zaun in der Fliederstraße. Am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoyther unter Telefonnummer 04491-93390 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell