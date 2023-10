Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr

Wuppertal (ots)

Am Nachmittag des 22.09.2023 (Freitag) kam es gegen 17:00 Uhr in Wuppertal-Langerfeld zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Pkw auf der Straße Höfen in Richtung Elberfeld als sie in Höhe eines dortigen Lebensmittelmarktes von einem weißen VW Golf überholt wurde. Der Fahrer des Golfs fuhr in der Folge mit hoher Geschwindigkeit an weiteren wartenden Autos über die Gegenspur vorbei. Mehrere Autofahrer reagierten aufgrund dieses Fahrmanövers mit hupen. Die Polizei bittet Zeugen, die sich in der Fahrzeugschlange befunden haben, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (an)

