Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Täter brechen in Güstrower Kindertagesstätte ein

Güstrow (ots)

Im Verlauf der zurückliegenden Nacht drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Güstrower Kindertagesstätte ein und entwendeten Bargeld.

Gegen 06:00 Uhr informierten Angestellte der Kita am heutigen Morgen die Polizei über den Sachverhalt. Augenscheinlich verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes. So brachen sie mehrere Türen auf, um schließlich einen in einem Büroschrank verankerten Tresor zu entwenden. Nach gegenwärtigem Stand der Erkenntnisse befanden sich etwa 1300 Euro Bargeld in dem Safe. Der entstandene Gesamtschaden beträgt jedoch mindestens 2500 Euro. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz. Diverse gesicherte Spuren werden nun ausgewertet.

Innerhalb weniger Tage ist dies bereits der dritte Einbruch in Räumlichkeiten von Güstrower Kinderbetreuungseinrichtungen.

Die Ermittlungen zu allen Sachverhalten obliegen der Kriminalpolizei in Güstrow.

