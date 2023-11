Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nachtrag zum Zeugenaufruf nach platzierter Torso-Attrappe

Essen (ots)

Am Sonntagmorgen (5. November) sollen bisher Unbekannte eine Attrappe in Form eines Torsos, auf den Gleisen am Bahnhof Essen-West, platziert haben.

Nachtrag zur bisher veröffentlichen Pressenmitteilung vom 7. November 2023, 11:48 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5643265

Die Bundespolizei Essen wurde um 10:00 Uhr, von der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn, über eine augenscheinlich verunfallte Person in Kenntnis gesetzt.

Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen geben, die sich an dem Morgen des 5. November 2023, zwischen 08:00 und 10:00 Uhr, in Nähe des Bahnhofs Essen-West, auf Höhe des Brückenbauwerks an der Berliner Straße aufhielten?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell