BPOL NRW: Fahndungserfolge am Kölner Hauptbahnhof - Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

Essen (ots) - Am Sonntagmorgen (5. November) sollen bisher Unbekannte eine Attrappe in Form eines Torsos, auf den Gleisen am Bahnhof Essen-West, platziert haben. Der Zugführer eines Schnellzuges erblickte diese und informiert daraufhin die Bundespolizei über einen Personenunfall. Gegen 05:20 Uhr wurde die Bundespolizei in Essen, von der Notfallleitstelle der ...

mehr