Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten beweisen richtigen Riecher - Festnahme nach Fund von 7,5 Kilogramm Marihuana

Düsseldorf (ots)

Am 31. Oktober 2023 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof drei Männer. Während der Kontrolle ergriffen diese plötzlich die Flucht, wurden kurz darauf jedoch durch die Beamten gestellt. Bei ihnen wurden insgesamt ca. 7,5 Kilogramm Marihuana aufgefunden.

Um 4.40 Uhr kontrollierten Bundespolizisten in der A-Passage des Kölner Hauptbahnhofes einen 23-jährigen und einen 25-jährigen Libyer sowie einen 25-jährigen Tunesier. Während der Inaugenscheinnahme einer durch den 25-jährigen Libyer mitgeführten Tüte, bemerkten die Beamten einen starken Marihuanageruch sowie darin befindliche zugeklebte Pakete. Plötzlich ergriffen die drei Männer die Flucht, konnten jedoch durch die kontrollierenden Beamten sowie durch weitere hinzugezogene Einsatzkräfte der Bundespolizei gestellt und festgenommen werden. Sie stellten in der Tüte ca. 1,5 Kilogramm Marihuana fest. Zudem befanden sich in dem Rucksack des Tunesiers weitere sechs Kilogramm Marihuana. Sie stellten das Marihuana sicher, führten die drei Tatverdächtigen dem Polizeigewahrsam zu und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

