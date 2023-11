Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann setzt Cuttermesser ein - Bundespolizei greift ein

Mönchengladbach (ots)

Ein Mann (48) verletzte einen 32-Jährigen am Samstagabend (4. November) um 21.20 Uhr, auf dem Europaplatz in Mönchengladbach mit einem Messer. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden.

Beamte der Bundespolizei wurden auf eine lautstarke verbale Auseinandersetzung am Mönchengladbacher Hauptbahnhof aufmerksam. Der 48-jährige türkische Staatsangehörige bedrohte den 32-jährigen Deutschen mit einem Cuttermesser. Er soll ihm das Messer von hinten an den Hals gehalten haben. Nach kurzer Rangelei fügte der 48-Jährige dem Geschädigten eine Schnittverletzung am Unterarm zu und warf das Messer weg. Bundespolizisten schritten ein, brachten den Tatverdächtigen zu Boden und nahmen ihn fest. Der Geschädigte wurde durch angeforderte Rettungssanitäter versorgt. Das Messer konnte aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Nach einem Aufenthalt im Polizeigewahrsam musste er entlassen werden. Ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet.

