BPOL NRW: Mit Deo-Spray angegriffen - Bundespolizei ermittelt gegen 66-Jährige

Essen - Emmerich (ots)

Am gestrigen Mittag (6. November) soll eine ältere Frau, eine 18-Jährige im Bereich der U-Bahn am Essener Hauptbahnhof, mit einem Deo-Spray angegriffen haben. Die Bundespolizei leitet nun ein Strafverfahren gegen sie ein.

Um 14:20 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Essen über einen Angriff im U-Bahnbereich des Essener Hauptbahnhofs in Kenntnis gesetzt. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zur Örtlichkeit. Dort trafen sie auf eine 66-Jährige, die sich in der Obhut mehrerer Mitarbeiter der Ruhrbahn GmbH befand. Sie soll einer jungen Frau, völlig unvermittelt mit einer Deo-Sprayflasche, aus kürzester Distanz in die Augen gesprüht haben. Dabei erlitt die 18-Jährige eine erhebliche Reizung der Augen, wodurch diese stark gerötet waren.

Die Besatzung eines angeforderten Rettungswagens untersuchte die Frau aus Emmerich am Rhein und empfahl ihr, zeitnah einen Augenarzt aufzusuchen.

Den Grund für den Angriff verriet die Wohnungslose den Beamten nicht und machte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Bundespolizisten stellten das Deo-Spray sicher und leiteten gegen die Deutsche ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

