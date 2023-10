Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Versuchter Einbruch in Pfarrkirche - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Sonntag, 29.10.2023, 12.00 Uhr und Montag, 30.10.2023, 15.00 Uhr in eine Pfarrkirche am Aufriedhof einzubrechen. An der massiven Holztüre konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Die Schließvorrichtung konnte von den Unbekannten jedoch nicht überwunden werden und so gelangten diese nicht in das Innere der Kirche. Der Sachschaden an der Kirchentüre ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an der Pfarrkirche gemacht haben, sich zu melden.

