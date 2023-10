Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Tennisheim - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Mittwoch, 25.10.2023 und Montag, 30.10.2023 wurde in ein Tennisheim in der Dürerstraße eingebrochen. Unbekannte brachen gewaltsam die Hintertüre auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren wurde weiter die Bürotür aufgebrochen und verschiedene Schlüssel entnommen. Eine Geldkassette sowie zwei Getränkeautomaten im Hauptraum des Vereinsheimes wurden geöffnet. Über den Sach- und Diebstahlschaden können gegenwertig noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um das Vereinsheim gemacht haben, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell