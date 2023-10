Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem VW Polo befuhr am Montag, 30.10.2023 gegen 19.10 Uhr ein 58 Jahre alter Mann den Ballyweg und beabsichtigte nach links in die Bergssestraße einzubiegen. Dabei übersah einen von links kommenden Fahrradfahrer, welcher ohne Licht und dunkel gekleidet unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 57 Jahre alte Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der 57-Jährige wurde vom Rettungsdienst untersucht, konnte die Unfallörtlichkeit aber selbständig verlassen. Der Sachschaden an seinem Fahrrad beläuft sich auf rund 500 Euro. Am VW konnte bislang kein Sachschaden festgestellt werden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell