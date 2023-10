Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Kabelbrand in Firma löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften rückte am Montag, 30.10.2023 gegen 18.20 Uhr die Feuerwehr Wutöschingen zu einem gemeldeten Brand auf ein Firmengelände in die Industriestraße aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich eine nicht abgewickelte Kabelrolle überhitzte und hierdurch komplett verschmorte. Ein an der Kabelrolle angeschlossener Autokran wurde durch das Verschmoren in Mitleidenschaft gezogen, in dem dessen eingestecktes Kabel ebenfalls verschmorte. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unklar. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls vor Ort. Verletzt wurde niemand.

md/tb

