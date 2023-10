POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Am Samstagabend, 28.10.2023, zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr hatten Unbekannte versucht in ein Wohnanwesen in der Berliner Straße in Denzlingen einzubrechen. Die Täterschaft ließ letztendlich von der Tathandlung ab und flüchtete. Es entstand lediglich Sachschaden. Bereits zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr kam es in der Hauptstraße in Denzlingen zu ...

