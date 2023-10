Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Mehrere Einbrüche in Denzlingen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 28.10.2023, zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr hatten Unbekannte versucht in ein Wohnanwesen in der Berliner Straße in Denzlingen einzubrechen. Die Täterschaft ließ letztendlich von der Tathandlung ab und flüchtete. Es entstand lediglich Sachschaden.

Bereits zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr kam es in der Hauptstraße in Denzlingen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Offenbar hatten unbekannte eine Terrassentür aufgehebelt, das Gebäudeinnere nach Wertgegenständen durchsucht und einen Bargeldbetrag in bislang unbekannter Höhe entwendet.

In einem weiteren Fall wurde im Zeitraum Samstag, 28.10.2023, 8 Uhr und Sonntag, 29.10.2023, 19.30 Uhr in der Kandelstraße in Denzlingen in eine Wohnung eingebrochen. Die Täterschaft gelangte über eine aufgefundene Leiter in das erste Obergeschoss und hebelte dort ein Fenster auf. Der Wohnbereich wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Ober die Höhe des Diebstahlschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Im Tatzeitraum Samstag, 28.10.2023 bis Heute, 30.10.2023, 12 Uhr wurde in einer Wohnung in der Weimarer Straße eingebrochen. Auch hier hatten die Täter ein Fenster in ersten Obergeschoss aufgehebelt und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Schmuck in unbekanntem Wert entwendet.

Hinweise auf die Täterschaft gibt es in allen beschriebenen Fällen nicht.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei über das Hinweistelefon (Tel.: 0761-882-2880) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell