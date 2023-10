Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Brand in Wohnung

Am Freitag erlitt eine 77-Jährige bei einem Brand bei Schemmerhofen leichte Verletzungen.

Gegen 12 Uhr rückte die Feuerwehr nach Schemmerberg in die Altheimer Straße aus. In einer Wohnung kam es zu einem Brand. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Rettungskräfte brachten die Bewohnerin vorsorglich in eine Klinik. Die Frau erlitt durch das Einatmen von Rauchgas leichte Verletzungen. Für die Dauer des Einsatzes musste die Altheimer Straße bis etwa 13 Uhr gesperrt werden. Das Polizeirevier Laupheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll es durch eine Kerze in der Küche zum Brand gekommen sein. Die Schadenshöhe wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Wohnung wurde durch den Rauch so stark verrußt, dass sie nicht mehr bewohnbar war.

