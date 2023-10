Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Tatverdächtige ermittelt

Drei Männer sollen an Einbrüchen in Geislingen beteiligt sein.

Die Polizei führte in den vergangenen Wochen intensive Ermittlungen, um den Tätern auf die Spur zu gelangen. Am gestrigen Donnerstag konnte ein als gestohlen gemeldetes Tablet geortet werden und führte zu einem Tatverdächtigen aus dem Raum Geislingen. Mit einem Durchsuchungsbeschluss durchsuchte die Polizei die Wohnung des Tatverdächtigen. Dabei konnte ein Tablet und weiteres Beweismaterial sichergestellt werden. Weitergehende Ermittlungen führten auf die Spur zu zwei weiteren Tatverdächtigen aus dem Raum Geislingen. Auch bei ihnen erfolgten Durchsuchungen und es konnte weiteres Beweismaterial beschlagnahmt werden. Ersten Erkenntnissen könnte ein Teil der sichergestellten Gegenstände mutmaßlich aus einem Einbruch aus einer Schule am vergangenen Dienstag und einem weiteren Einbruch vergangene Woche stammen. Die genauen Auswertungen hierzu dauern noch an. Die drei Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen sie wieder auf freien Fuß. Der Ermittlungen der Polizei dauern. Es soll nun auch geklärt werden, ob die drei Tatverdächtigen auch für weitere Einbrüche verantwortlich sind.

